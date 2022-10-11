花蓮市、與那國町締盟40週年 盼直航及教育交流

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花蓮市與日本與那國町締盟姐妹市40週年，花蓮市長魏嘉賢（右）6日赴日參加週年活動，和與那國町長糸數健一（左）共同種下紀念樹。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮市與日本與那國町締盟姐妹市40週年，花蓮市長魏嘉賢赴日參與週年活動，雙方對飛機直航、因疫情停辦的教育文化學習之旅討論，希望能增加兩地交流便利性。

魏嘉賢6日帶領市公所團隊，前往與那國町進行4天參訪，參加兩地締盟40週年慶祝活動，目前已返台隔離中。

魏嘉賢今天接受媒體電話聯訪指出，兩地距離只有110公里，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，必須從桃園機場飛到福岡，再轉機到沖繩，再搭機到與那國町，歷經3航程近6小時飛行，實在不方便。

魏嘉賢說，未來兩地無論是郵輪或包機直航，都需有策略性包裝，還需要民間與官方合作，才能達到以觀光為導向的直航目標。

與那國町長糸數健一也說，多年前曾提及辦理2地直航，似乎面臨多重阻礙，他認為，若官方不便出面，可以藉由民間的力量來推展2地的直航觀光。

魏嘉賢提到，這次專程前往參加40週年植樹節活動，選擇象牙樹做為40週年紀念樹種，強調與那國町和花蓮市姐妹情深，與那國町交流館內也展示1982年締盟當天的照片、報導及2地過往交流資料。

魏嘉賢說，與那國町過去每年都會安排國中、小學生來花蓮進行教育文化學習之旅，與花蓮學生交流、體驗原民文化等，因COVID-19疫情停辦3年，這次赴日有跟曾來訪的學生碰面，學生都表達希望能盡快恢復辦理。

魏嘉賢表示，隨著疫情逐漸解封，與那國的學生明年應該有機會可以到台灣進行教育文化之旅。（編輯：郭諭儒）1111011