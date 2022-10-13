偶戲嘉年華10/16登場 竹縣府盼提振傳統藝術

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2022偶戲嘉年華16日將在新竹縣政府文化局園區登場，有創意市集、偶戲體驗、以及南北傳統表演藝術劇團演出，讓民眾了解在地文化。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府文化局今天表示，16日辦「2022偶戲嘉年華」於文化局園區登場，安排有創意市集與偶戲體驗、南北傳統表演藝術劇團演出，讓民眾了解在地文化，也提振傳統藝術。

文化局長李安妤今天透過新聞稿表示，「偶戲嘉年華」將由不同團隊與風格各異的小品偶戲演出，帶領民眾體驗各劇團的演出魅力，這次邀請長義閣掌中劇團、昇平五洲園、錦飛鳳傀儡戲劇團、五洲新藝園掌中劇團、富興閣掌中綜合藝術團、泰興樂掌中藝術團等，藉由團隊接力演出方式，打造嘉年華般的視聽饗宴。

李安妤說，除此之外，參加演出的各團隊也能在活動中，互相觀摩其他團隊演出，增進南北傳統表演藝術劇團的團結傳承與交流互動。

縣長楊文科表示，除有表演活動外，也安排行動餐車，讓來參加的民眾能品嚐在地美食，現場也有偶師教學體驗活動，能實際與戲偶互動、體驗操偶，感受到偶戲之美。（編輯：謝雅竹）1111013