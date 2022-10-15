澎湖上百自行車友 騎攻小百岳風櫃蛇頭山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣15日電）配合交通部觀光局推動「2022自行車旅遊節」，澎湖今天在風雨中舉行150名自行車友直攻台灣小百岳、海拔2000公分高的蛇頭山，體驗不一樣的秋冬綠色休閒之旅。

澎湖國家風景區管理處與澎湖自行車協會共同舉辦騎行自行車攻頂全台第100座小百岳「蛇頭山」活動，今天由澎管處長許宗民、自行車協會理事長許錦仙等人共同舉槍鳴笛後，150名大小車友在風雨中依序出發，實地體驗澎南區多元自行路線與沿途風景。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

澎管處表示，澎湖沒有高山峻嶺，騎攻上台灣小百岳「蛇頭山」活動，海拔只有2000公分，每名車友一路直行至峰頂，非常快活，現場並安排有荷蘭在馬公風櫃尾建城堡遺址的導覽解說。

澎管處指出，馬公風櫃的蛇頭山遊憩區，位於澎湖的南環最尾端，扼守著馬公水道，自古以來即是兵家必爭之地，是歷史悠久的古戰場，包括有荷蘭在風櫃尾的城堡遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等場點，是澎湖南環遊憩景點之一。（編輯：謝雅竹）1111015

澎湖「一騎攻上台灣小百岳–蛇頭山」活動15日熱鬧登場，儘管東北季風強勁且飄著細雨，現場仍有150名大小車友共襄盛舉，直攻峰頂海拔20公尺的蛇頭山。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 111年10月15日