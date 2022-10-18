北市熊好券2.0 18日登記6選2、最高領2000元

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市宣布，熊好券2.0今天下午登記，不用排序、民眾直接從6種票券中勾選2種，25日抽籤完、獲得票券後就可用；此外祭出加碼券、百中選一等二次中獎機會活動。

台北市長柯文哲上午出席「熊好券2.0意願登記起跑記者會」，宣布熊好券2.0今天下午開始可以意願登記，至24日晚間6時；25日抽籤、派票券後，使用台北通的民眾就可用，至12月18日止。

熊好券2.0分為6種，分別為住宿券500元2張、響購券100元5張、市集券100元10張、運動券100元5張、藝文券100元5張、農好券100元5張，預計共發行69.6萬份。

不限台北市民都可登記抽籤，不用排序，民眾可直接「6選2」，而除了可用台北通App以外，新增健保卡、自然人憑證上網登記，北市府並與超商合作，民眾在ibon機台也可完成登記，不過中獎民眾還是要使用台北通App才能把券花掉。

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北市府表示，24日前註冊成為台北通App會員的中獎民眾，25日抽籤完就可獲得票券；上網或用ibon登記的中獎民眾，要在11月3日晚上12時前註冊完台北通App，系統隔天派券，否則視為放棄資格。

此外，市府祭出「特店加碼」活動，抽中響購券、藝文券、運動券的民眾，至熊好券特店店家搶先使用票券，有機會再入手加碼券3張；而「百中選一」，則是活動期間交易末2碼為00者，系統將再送1張該交易票券，隔週自動派發到票夾。（編輯：張銘坤）1111018

（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）