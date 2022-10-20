台中旱溪、大里溪2水利工程 獲國家建築金質獎

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市政府推動污水下水道及水環境建設，旱溪水環境改善工程、大里溪污水下水道系統2計畫，分別獲得國家建築金質獎全國首獎、金質獎，水利工程優良品質受到認可。

台中市水利局今天發布新聞稿指出，中華民國國家企業競爭力發展協會19日舉行第24屆國家建築金質獎頒獎典禮，台中市水利局有2項水利工程獲得大獎。

分別為「旱溝排水水環境改善計畫中部科學（后里）園區綠10-2溪畔景觀池工程」（水利工程組-區域排水工程），獲得金質獎全國首獎，以及「台中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程（3）-揚水站」（設施工程組-下水道工程）獲得金質獎。

水利局長范世億表示，「台中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程（3）-揚水站」去年4月開工，預計今年底完工。揚水站完成後，未來可輸送大里地區用戶每天約5萬噸家庭污水至福田水資源回收中心處理，藉由再生水計畫提供產業利用，朝水資源永續發展邁進。

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范世億指出，「旱溝排水水環境改善計畫中部科學（后里）園區綠10-2溪畔景觀池工程」打造面積約1.06公頃的生態滯洪池，可提升后里地區防洪安全，兼顧休憩及生態機能。

他說，所在地因屬石虎重要棲地，工程設計之初，便納入生態保育考量，保留既有喬木及植物，營造適合動植物棲息之所，並於臨路側規畫人行步道、賞景等空間，提供園區及周邊居民舒適的休憩空間。在通過今年梅雨鋒面過境的強降雨考驗，易淹區域已無淹水情形，成功發揮滯洪減災功效。（編輯：黃世雅）1111020