台東最大公路休憩站 南迴驛站20日正式開幕拚觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

已試營運一段時間、位於台東縣大武鄉的「大武之心–南迴驛站」20日下午正式開幕，盼能帶動地方觀光與產業發展。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）南迴公路最大的休憩站「大武之心-南迴驛站」今天正式開幕，台東縣政府盼帶動台東觀光與地方產業。

已經試營運一段時間位於大武鄉的南迴譯站，今天下午在台東副縣長王志輝、前台東縣長黃健庭和地方人士的期盼下正式開幕。

王志輝致詞表示，台東縣政府3年來積極盤點及整合發展南迴地區資源，包括醫療能量的提升、搭配地景舉辦南迴藝術季、推動部落旅遊及農村再生願景，南迴地區已做好迎接觀光客的準備，而南迴驛站正是串聯產業，推動在地慢經濟產業的重要平台，期盼帶動地方觀光與產業，並希望能夠成為旅人「難忘的回憶」，而不再是回家「太難」。

台東縣政府提供資料，南迴驛站以燈塔意象做設計，形塑特殊新穎的曲線造型，樓高兩層建物共560坪，提供賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，另規劃上千坪腹地停放車輛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大部分空間主體則保留給台東在地優質品牌，包括知名的東河包子、使用台東天然無污染有機食材與藥草做料理的原生植物園、以及台東縣政府重點培育的原住民阿粨專門店粨發粨粽等等，亦不定期設有農業創生展售攤位，儼然成為台東好物展售櫥窗。

南迴驛站於9月底試營運期間，平日營業額已近新台幣15萬元，假日則迎來超過30萬元高峰，帶給大武地區有別以往的產業型態，期盼扶植連結在地產業，藉此帶動地方發展。（編輯：黃世雅）1111020