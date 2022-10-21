更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
股市動盪 金管會宣布即日起實施限空令
首頁 / 地方

屯原產業道路改善完工 前往能高越嶺步道更好行

2022/10/21 16:37（10/21 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣仁愛鄉屯原產業道路因年久失修，路面破損嚴重，影響居民、登山客行車安全及農產運輸，南投縣政府完成改善工程，並因應山區多雨，路面特別粗糙處理，減少車輛打滑。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月21日
南投縣仁愛鄉屯原產業道路因年久失修，路面破損嚴重，影響居民、登山客行車安全及農產運輸，南投縣政府完成改善工程，並因應山區多雨，路面特別粗糙處理，減少車輛打滑。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣仁愛鄉屯原產業道路是前往能高越嶺國家步道西段登山口必經道路，因年久失修路況很差，南投縣府完成改善工程，並因應山區多雨，路面特別粗糙處理，減少車輛打滑。

南投縣政府辦理屯原登山口聯外農用道路改善工程完成，南投縣長林明溱今天會同仁愛鄉代理鄉長張子孝等人踏勘。

林明溱接受媒體聯訪表示，屯原產業道路因年久失修，路面破損嚴重，影響居民、登山客行車安全及農產運輸，民眾陳情、議員及鄉公所也向縣府反映，希望能改善。

林明溱指出，這條產業道路不僅肩負農產運輸功能，更是前往能高越嶺國家步道西段登山口必經道路，損壞路段約1.3公里，南投縣府斥資新台幣1300萬元經費分2期改善，重新鋪設混凝土路面，部分路段還加設護欄。

他說，考量這條產業道路是依山勢蜿蜒而上，坡度大且山區多雨，為避免因雨造成路面溼滑，混凝土路面特別增加粗糙處理工法。

他指出，今天實地視察，工程品質相當好，讓高山農產運輸更安全便捷，當地民眾也對工程如期完成、通行及運輸更安全順暢表達感謝。

當地農民表示，先前路面嚴重損壞，不好走又危險，現在改善完成，路面厚實、安全好走，縮短行車時間，有助農產外運銷售。

一名登山客說，以前前往能高越嶺步道時，上山路況相當差，影響登山意願；現在路況大幅改善，很好走，以後會常來。（編輯：戴光育）1111021

林明溱
南投139丙線第2期通車 接新闢旺來園區聯外道路 集集首座集會所結合長照服務 里民休閒長輩安老
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族