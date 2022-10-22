李婉鈺新書提往日情傷 劉建國回應「祝福」2字

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新北市議員參選人李婉鈺22日回到故鄉雲林發表近日出版的新書「當全世界誤解你，更不能迷失自己」，於虎尾鎮虎尾驛辦簽書會，感謝雲林鄉親疼惜雲林的女兒。中央社記者蔡智明攝 111年10月22日

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（中央社記者蔡智明雲林縣22日電）新北市議員參選人李婉鈺今天在雲林辦簽書會指出，當年「床照事件」曾讓她深陷悲傷，現已靠茶藝、禪修拖回正軌。事件男主角民進黨雲林縣長參選人劉建國對此回應「祝福」。

李婉鈺今天回到故鄉雲林發表近日出版的新書「當全世界誤解你，更不能迷失自己」，在虎尾鎮虎尾驛辦簽書會，感謝雲林鄉親疼惜雲林的女兒。

李婉鈺接受媒體聯訪表示，在新書中首度解釋「床照事件」，她提到當時與劉建國交往時，親友非常祝福，沒想到因為一張普通的照片就「被分手」。

李婉鈺說，「床照事件」一度讓她陷入悲傷，但後來靠著茶藝、花道、禪修，慢慢將自己的情緒拖回正軌，也希望藉由她的經驗分享，為還在黑暗中摸索的人，點上一盞光。

李婉鈺表示，她與劉建國都是雲林人，雲林人挺雲林人，如果劉建國能面對她，就能面對所有雲林人，她準備自己的新書要送給劉建國，並書寫一段給劉建國的話「無論面對感情或政治，誠實是最好的對策」。

對於李婉鈺的說法，劉建國只透過幕僚人員回應「祝福」2字。（編輯：郭諭儒）1111022