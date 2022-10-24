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高市議員參選人相繼確診 出動人形立牌衝刺拜票

2022/10/24 11:57（10/24 12:16 更新）
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民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜確診COVID-19居家隔離中，民進黨高雄市議員簡煥宗（中）24日帶著湯詠瑜的人形立牌，替對方到路口拜票，爭取民眾支持。（簡煥宗提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月24日
民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜確診COVID-19居家隔離中，民進黨高雄市議員簡煥宗（中）24日帶著湯詠瑜的人形立牌，替對方到路口拜票，爭取民眾支持。（簡煥宗提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）年底選戰腳步近，但疫情未歇，不少參選人確診居隔後，只好出動人形立牌，代替自己亮相。民進黨高市議員簡煥宗今天帶著同黨市議員參選人湯詠瑜的人形立牌到路口拜票，為對方爭取曝光。

爭取在第6選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區）連任市議員的簡煥宗，曾在10月初確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因居隔無法外出，只好由競選團隊帶著人形立牌，代替自己參加活動、跑行程。

簡煥宗說，選戰倒數50幾天時確診，非常忐忑不安，錯過了許多可以跟選民近距離接觸的機會。但為了大家安全，必須遵守防疫規定，隔好隔滿。

民進黨高雄市議員第8選區（前金區、新興區、苓雅區）參選人湯詠瑜上週確診，目前仍居隔中。距離11月26日投票日倒數33天，卻因確診無法衝刺拜票。

簡煥宗今天上午帶著自己有實戰經驗的人形立牌和湯詠瑜的人形立牌，到第8選區的五福、中山路口，把握選前倒數關鍵時刻，替湯詠瑜站路口拜票。

簡煥宗說，自己非常了解在選舉期間確診的心情，身為同有確診經驗的參選人，他決定一起替湯詠瑜拉票，希望可以獲得市民相挺。高雄轉型邁入關鍵時刻，湯詠瑜是關鍵一席，盼市民支持，讓民進黨在高雄議會衝出過半席次。（編輯：黃世雅）1111024

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