北市熊好券2.0中籤名單25日出爐 票券最快下午可用

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市熊好券2.0近168萬人登記，今天上午抽獎，抽出69.6萬名幸運兒。市長柯文哲表示，民眾下午就可以打開台北通App檢查有無中獎，電子票券入手就可用。

熊好券2.0於18日開放登記，昨天截止登記，共計167萬7832人完成線上登記。今天上午由台北市長柯文哲，在2名律師的見證下先以抽球機抽出5個亂數種子，再以此用電腦抽出69.6萬名幸運兒，不過抽球機一度當機，緊急調整後才正常運作。

柯文哲致詞時表示，他自己也有登記，而這次民眾登記的管道，台北通App占84%、網路登記15%、超商iBon登記1%。

在中籤率方面，饗購券為35%、住宿券5%、市集券9%、藝文券13%、運動券29%、農好券30%。柯文哲表示，抽完籤後下午就會把票券發送給民眾，最慢今晚就可用。

熊好券2.0分為6種，分別為住宿券500元2張、饗購券100元5張、市集券100元10張、運動券100元5張、藝文券100元5張、農好券100元5張，預計共發行69.6萬份。

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不限台北市民都可登記抽籤，不用排序，民眾可直接「6選2」，而除了可用台北通App以外，新增健保卡、自然人憑證上網登記，北市府並與超商合作，民眾在ibon機台也可完成登記，不過中獎民眾還是要使用台北通App才能把券花掉。

熊好券2.0派券，如果是用台北通App登記，就會直接發到App票卡匣裡，若用其他管道登記，11月3日凌晨0時前要註冊台北通，11月4日才會派券；而使用期間自111年10月25日至111年12月18日凌晨0時止。（編輯：李錫璋）1111025

（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）