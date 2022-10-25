高雄阿蓮區減碳有成 獲環保署永續家園銀級認證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄2050凈零排放再進一哩，阿蓮區低碳社區本月獲環保署低碳永續家園區銀級認證，高雄至今已取得1處地方政府銀級、2處區銀級、11處區銅級、4處里銀級加入永續家園。

高雄市政府環保局為達2050淨零排放目標參與低碳社區建置，推動社區申請環保署低碳永續家園認證，盼藉由社區或鄰里拋磚引玉，帶動低碳生活模式。其中阿蓮區今年10月獲環保署低碳永續家園區銀級認證。

環保局今天發布新聞稿指出，阿蓮區因推動各項永續低碳行動獲銀級評等，在生態綠化方面，營造崙港社區、石安社區、如意公園等處區域綠化，提升生態豐富度，面積達89萬平方公尺；綠能節電方面區內各機關、學校單位皆設有太陽能系統，設置容量達2000瓩，年節電240萬度，減碳約123萬公斤二氧化碳；且區內家戶屋頂多數設有太陽能熱水器，低碳精神落實至社區每個角落。

除此之外，阿蓮區內石安牧場生產過程推動廢棄物循環再利用，將雞糞100%回收後與清洗雞蛋廢水，透過厭氧發酵槽分解產生沼氣後，燃燒作為發電能源，減少溫室氣體排放，完成產品碳足跡盤查，並取得減碳標籤，致力於產品價值極大化及友善環境，創造共生共榮環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市自民國104年推動低碳永續家園計畫迄今，已減少碳排放量達24萬7000公噸，未來配合「高雄市淨零城市管理自治條例（草案）」，將推動社區鄰里溫室氣體減量措施績效評比及評鑑，同時也給予獎勵或補助，讓市民與市府共同朝淨零城市目標前進。

環保局統計，截至民國111年10月，高雄已取得1處地方政府銀級、2處區銀級、11處區銅級、4處里銀級、55處里銅級以及477個里加入永續家園行列，村里認證比例為全國第2，成果豐碩。（編輯：郭諭儒）1111025