台北通派發熊好券2.0一度變慢 市府：管控流量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）北市府今天完成熊好券2.0抽籤，在派發電子票券時曾一度遲緩。台北市資訊局指出，狀況出現在下午2時，最長等候時間達5分鐘，這與台北通App首次導入管控流量排隊機制有關。

台北市推出熊好券2.0，從18日開放登記，昨天截止，共167萬7832人完成線上登記。台北市政府今天上午召開記者會，由台北市長柯文哲以抽球機抽出5個亂數種子，再用電腦抽出69.6萬名幸運兒。

柯文哲表示，抽籤後，下午會發送票券給民眾，最慢晚間可使用。

台北市資訊局發布新聞資料指出，熊好券2.0抽籤後，下午派送電子票券，但下午2時公布熊好券2.0派券結果時，有民眾透過台北通App查詢，造成等候時間最長達5分鐘，但下午2時30分前已舒緩，目前系統流暢。

資訊局表示，造成系統派券一度變慢原因，是因有大批民眾在透過台北通App查詢是否有派券及獲獎，系統才會顯示人數過多要稍後、目前排隊無效等字詞，且為預防大量民眾湧入台北通App查詢相關資訊，導入管控資源容量及排隊機制，才造成一度變慢。

資訊局指出，民眾只要等候一段時間，就可依序進台北通App查詢中獎情形。

資訊局表示，因響應熊好券2.0人數眾多，為避免民眾在網路排隊時間過久，建議盡量避開尖峰時刻查詢，且每次相關序號都有時效，若此時效已滿，需重新排隊或關閉再重啟台北通App，也提醒民眾更新台北通App至最新版，才能便利查詢。（編輯：戴光育）1111025