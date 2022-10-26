高市性平教育委員會納學生代表 11月辦理公開遴選

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）為表達對學生參與公共事務的重視，市長陳其邁昨天主持市政會議通過高雄市性平教育委員會自第7屆起納入學生代表，預計下月中下旬辦理公開作業，將以互選方式產生代表。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，為表達對學生表意權及參與公共事務的重視，陳其邁10月25日在市政會議主持通過高雄市性別平等教育委員會納入學生代表，預計在11月中下旬辦理公開作業，歡迎各高級中等學校學生會踴躍推薦，將以互選方式再產生代表人選。

教育局長謝文斌表示，為利高雄市性別平等教育委員會學生代表產出，全市高級中等學校學生會可於公開推薦期間內，推選1名學校學生代表，再由全部受推選學生代表，互選2名不同性別學生代表，擔任高雄市性別平等教育委員會第7屆委員。

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教育局說明，高雄市性別平等教育委員會第7屆委員將納入學生代表委員，以全市各高級中等學校推薦具備性別平等意識，在高級中等學校在學學籍達1年以上，並具有學生會或其他學生自治組織幹部身分學生，參與性別平等教育委員會學生代表遴選。

教育局表示，為落實「兒童權利公約」精神，高市透過納入學生代表，讓學生積極參與高雄市性別平等教育推動及政策研商，建立溝通管道，讓學生能直接表達意見，共同協力推動高雄市性別平等教育。（編輯：陳仁華）1111026