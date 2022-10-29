藏獒咬人 南市動保處：飼養攻擊性犬加強防護

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市安南昨發生民眾飼養獒犬咬傷老婦人案。南市動保處今天呼籲飼養攻擊性犬隻飼主，應負起責任，重新檢視飼養環境是否能預防犬隻逃脫，避免造成無辜民眾受傷。

台南市動物防疫保護處今天新聞稿表示，攻擊性犬隻攻擊能力強，一旦進入其領域內都有可能被咬傷，飼主不可不慎，且萬一咬傷人，飼主除有刑事責任外，更可能需負擔鉅額賠償。呼籲飼養攻擊性犬隻應負起責任，除避免疏縱犬隻，攜帶犬隻外出時遵守相關法規規定給予適當防護措施，避免家犬傷人案件再次發生。

對於家犬傷人刑事責任，動保處說明，非管理人故意所造成，防護上有過失，可能構成刑法過失傷害罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。民事責任方面「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任」。

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動保處指出，常見攻擊性犬隻有比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬。這些經行政院農委會公告具攻擊性寵物，出入公共場所或公眾得出入場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺繩或鍊牽引及配戴口罩。

飼主如疏縱攻擊性犬隻違反動物保護法第20條第2項規定，無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入場所，依同法第29條第1項第5款可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：孫承武）1111029