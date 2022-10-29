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雲林義消李炯言服務40年 救火重傷不減熱忱

2022/10/29 16:57
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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）從商的李炯言40年前在友人介紹下加入雲林縣義消，某次工廠火警中他受重傷臥床，也未消減他為民服務的熱忱；雲林縣長張麗善今天頒發年資標獎牌給李炯言，感謝無私奉獻。

雲林縣消防局今天辦理「雲林縣頒發111年義勇消防人員年資標獎牌典禮」，共144人受獎，其中李炯言是今年度唯一一名獲頒40年年資標獎牌得主。

張麗善逐一跟受獎者拍照，並感謝他們多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的無私奉獻。

63歲的李炯言自從民國71年加入義勇消防人員的行列，服務迄今滿40年，一路走來從基層隊員做起，歷任斗南義消分隊長、義消總隊幹事等職務，經歷921大地震、莫拉克颱風八八風災等大小災難，奮勇向前搶救災害。

李炯言會後接受媒體聯訪時說，以前聽聞消防車出勤鳴笛聲響，內心都會有股衝勁，進而嚮往消防工作，40年前在周姓友人介紹下，加入雲林縣義消，跟著大家「水裡來、活裡去」。

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李炯言回憶40年來隨隊出勤次數上千件，令他印象最深刻的是，20多年前某場工廠火警中，他從高處摔落受重傷，歷經開刀、臥床和復健，家人和打火兄弟的支持，讓他不放棄，再站起來，重新回到崗位。

李炯言說，如今獲獎要歸功周姓友人，感謝當年的影響與帶領，也是他人生中的貴人，另一件最值得開心的事，妻子林秀壎也投入救護工作，目前在鳳凰救護大隊服務，2人約定好「會在這份志業上拚到屆齡再交棒！」（編輯：卞金峰）1111029

張麗善
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