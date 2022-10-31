更多編輯台推薦新聞：
從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣
國際

梨泰院現場直擊 中央社記者：滿滿人潮呼吸不到空氣

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中肉品市場轉型豬事圓滿公園 完工啟用迎客

2022/10/31 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中31日電）位於北區的台中肉品市場原本是受附近住戶詬病的屠宰場，中市府規劃轉型為「豬事圓滿公園」，今天第1期工程完工啟用，市長盧秀燕說，歡迎民眾前來拍照打卡，帶來滿滿福氣。

台中市政府今天舉行豬事圓滿公園第1期工程完工啟用典禮，盧秀燕在會中致詞表示，市府將「鄰避」屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園，布置7福星小豬佇立於步道旁迎接遊客，或隱身於花叢中給人驚喜，歡迎民眾前來尋覓拍照打卡，帶來滿滿福氣。

盧秀燕指出，過去40年來，台中市肉品市場1天屠宰約1200頭豬隻，對民生發展有貢獻，但噪音與氣味問題長期影響周邊住戶居住品質，居民盼望拆遷已久，經市府團隊努力，去年底結束肉品市場屠宰業務，將肉品市場老舊建築物拆除，並將用地1分為3，規劃改造成「綜合商場」、「社會住宅」及「主題性公園」，展現轉型活化成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府建設局長陳大田說，豬事圓滿公園分期、分區闢建，以嘉年華繽紛花園為主軸，營造活潑歡樂氛圍，保留公園既有老樹，打造生態永續場域；第1期以建置入口空間、區內步道、活動廣場、活動草坪為主，並設置「諸事順利．圓圓滿滿」、「其樂融融」及「7福星」等主題意象設施，今年9月完工。

陳大田指出，建設局已編列約新台幣4000萬元，著手啟動公園2期規劃設計，以建置主題共融遊戲場及體健樂活區為主，創造多功能樂齡遊憩空間，設計階段將辦理意見交流會，邀集相關團體及地方代表出席，聽取意見再進行細部設計，以符合在地需求。（編輯：陳仁華）1111031

盧秀燕
台中東豐快速道路復工 目標115年通車 盧秀燕跑透山海屯 忙為市議員輔選
陳大田
台中埤豐橋改建開工 給山城居民安全回家的路 台中東豐快速道路第3標完成發包 將進場施工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族