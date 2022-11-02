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北溫幼兒園未取得使照無法收托 北市教育局致歉

2022/11/2 20:07
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市北溫非營利幼兒園原預計昨天開始收托，但因尚未取得使用執照，導致數十名幼兒無法上學。教育局致歉並表示，已積極橫向聯繫加速相關審查程序，預計12月1日能開園。

位於北投區的台北市北溫非營利幼兒園預計昨天開始收托，不過在開學前夕，有家長收到園方通知，因為建管處尚未核發使用執照，場地無法使用，必須延後開園。

台北市教育局證實並表示，因為請照程序延誤造成北溫幼兒園延後開辦，教育局深感抱歉，已積極橫向聯繫加速相關執照審查程序，預計12月1日能開園。

教育局說明，過渡期間如果家長有收托需求，已協調北投國小附設幼兒園提供教室暫時安置，北溫團隊明天起會使用此處提供教保服務；也可協助至鄰近園所暫時就讀。

教育局指出，原定昨天入園的幼生共27名，經聯繫家長，其中8人將暫借北投國小附幼教室，另有11人先回原就讀園所，還有1人轉入中華電信職場互助教保服務中心。

教育局強調，造成家長的不便及影響幼生入學穩定性深感抱歉，一定會依程序盡速取得相關執照，讓家長安心並保障幼生學習權益。（編輯：李錫璋）1111102

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