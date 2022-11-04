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台中市加碼推育兒租金津貼 最高補助1萬2000元

2022/11/4 15:54（11/4 16:01 更新）
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台中市長盧秀燕（後右2）4日出席「公設民營北屯平德托嬰中心」及「北屯東峰兒童運動中心」聯合開幕典禮時宣布，將針對育有12歲以下兒童市民，加碼推出「台中市育兒租金補貼」，符合資格者自即日起至11月底開放申請，民國112年1月起陸續撥款。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月4日
台中市長盧秀燕（後右2）4日出席「公設民營北屯平德托嬰中心」及「北屯東峰兒童運動中心」聯合開幕典禮時宣布，將針對育有12歲以下兒童市民，加碼推出「台中市育兒租金補貼」，符合資格者自即日起至11月底開放申請，民國112年1月起陸續撥款。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）針對育有0至12歲兒童的市民，台中市長盧秀燕今天宣布，加碼推出育兒租金補貼，育有1童補助4000元、2童8000元、3童以上1萬2000元，預計明年1月起陸續撥款。

盧秀燕今天出席「公設民營北屯平德托嬰中心」及「北屯東峰兒童運動中心」聯合開幕典禮時宣布，將針對育有12歲以下兒童的市民，加碼推出「台中市育兒租金補貼」，符合資格的市民，即日起至11月底開放申請，明年1月起陸續撥款，預估有1萬5000戶家庭受惠。

為彰顯居住正義，盧秀燕指出，市府今年7月開徵囤房稅，專款專用照顧年輕人與弱勢民眾，除了一部分作為青年安心成家首購利息補貼，今日再推出若家中育有0至12歲小朋友的年輕家庭，且正在租屋，只要符合補助條件，即依育兒人數一次性補助4000至1萬2000元的租金，申請日期從11月1日到30日止。

對於已申請111年度內政部營建署租金補貼的市民，她表示，就不用再次提供申請資料，市府確認符合規定後將主動寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回復申請意願，即可快速完成申請，預計明年1月起陸續撥款，照顧市民。

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此外，盧秀燕今天也出席「沙鹿區中清路六段451巷道路拓寬工程」完工祈福典禮，她指出，完工後將提供民眾更舒適的車行道路、更安全的人行進出空間。

建設局長陳大田表示，拓寬後將現有約6公尺的道路拓寬至15公尺，長約200公尺，工程經費2063萬元，改善原道路凌亂、路寬狹窄問題，並整合地方區域路網，及設置人行道空間及植栽帶，有效解決人車爭道問題與美化環境。（編輯：謝雅竹）1111104

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