菊島澎湖跨海馬拉松登場 陳佳隆稱王蕭湘鈴封后

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「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動6日登場，來自全國3000多名選手清晨在有冷風寒意的天候下起跑。中央社 111年11月6日

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（中央社澎湖縣6日電）「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動今天登場，來自全國3000多名選手清晨在有冷風寒意的天候下起跑，全馬賽事，男子組由陳佳隆以3小時6分42秒稱王，女子組由蕭湘鈴以3小時36分03秒封后。

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動，今天由澎湖國家風景區管理處長許宗民、澎湖地檢署檢察長黃智勇、馬公市長葉竹林、西嶼鄉長許月里與澎湖縣體育會理事長張偉男等人共同鳴笛後，全馬選手等依序魚貫出發，場面壯觀。

參加菊島澎湖跨海馬拉松的選手，在天色還是黑壓壓情況下，由澎管處安排車輛在澎湖縣府前廣場一一接駁至西嶼西台古堡準備參賽，不少選手把握難得的時刻，先行欣賞澎湖海島的晨景。

許宗民致詞表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦2年的菊島澎湖跨海馬拉松今天開跑，感謝來自全台各地的3000多名跑友參加，每名選手在6級的風勢下挑戰自我，沿途還可邊跑邊品嚐澎湖在地龍蝦等60餘項美食，同時可欣賞全島不一樣的美景。

菊島澎湖跨海馬拉松，在賽道沿途設有7處的龍蝦、小管、花枝丸、炸高麗菜、土魠魚酥等60餘項特色美食補給站，提供選手自行選擇品嚐完整的澎湖味，吸引不少選手停下腳步品嚐一番。

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就讀台灣體育運動大學的選手黃登顯，首次參加21公里半程馬拉松，以1小時19分24秒率先抵達終點；全馬賽事，男子組由陳佳隆以3小時6分42秒稱王，女子組由蕭湘鈴以3小時36分03秒封后。

菊島澎湖跨海馬拉松賽今天清晨在西嶼與馬公觀音亭間展開，全程馬拉松42公里899人、全馬拉力賽300人、半程21公里1018人及5公里健走組795人，共計3012人參加。（編輯：戴光育）1111106

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動6日登場，來自全國3000多名選手清晨在有冷風寒意的天候下起跑，選手依序魚貫出發，場面壯觀。中央社 111年11月6日

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動6日登場，來自全國3000多名選手清晨起跑，沿途還可邊跑邊品嚐澎湖在地龍蝦等60餘項美食。中央社 111年11月6日

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動6日登場，就讀台灣體育運動大學的選手黃登顯，首次參加21公里半程馬拉松，以1小時19分24秒率先抵達終點。中央社 111年11月6日