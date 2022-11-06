高市GPS軌跡追蹤營建廢棄物奏效 裁罰案件大降

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府環保局透過追蹤清運車輛GPS軌跡等方式加強稽查營建廢棄物清理流向，並辦理法令宣導說明會，今年統計到10月，相關裁罰案件僅35件，較110年85件大幅下降。

高雄近年推動多項重大建設、台商回流及台積電於楠梓區設廠投資等因素，吸引人口進駐需求，帶動各項建案蓬勃發展，大興土木同時衍生大量營建廢棄物；為有效管制營建廢棄物妥善清運、處理，市府環保局要求營造業及建築拆除業依規定應依廢棄物清理法，檢具事業廢棄物清理計畫書送審，並申報廢棄物清理流向。

環保局今天透過新聞稿表示，統計自民國107年至109年期間，營造業及建築拆除業提報事業廢棄物清理計畫書審查之件數約有1127至1173件，110年件數更增至1276件，成長幅度約為13.2%；其中110年度共查獲85件營造業及建築拆除業未依規定檢具廢清書即先行開工或動工拆除，總裁罰金額達51萬元整。

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為有效管制廢棄物流向，環保局除對未檢具廢清書即先行動工拆除之事業依法予以裁罰外，透過清運車輛安裝的GPS系統，稽查清運軌跡是否有異常停頓點，掌握最終去處，並輔以加強稽查及辦理法令宣導說明會，統計至今年度10月底，已從110年85件取締裁處，減少為35件，減少幅度約為58.8%，顯見管制策略成效。

環保局表示，廢棄物清理法規定，統包或單獨承攬工程應繳交空氣污染防制費；且興建工程面積達500平方公尺以上或工程合約經費為500萬元以上，或領有拆除執照且繳交空氣污染防制費的建築物拆除工程，應依規定檢具廢清書送環保局審查核准後，才得開工，違反者將可處新台幣6000元至300萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1111106