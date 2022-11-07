簽特公盟連署 基進高雄市議員參選人提公園政策

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台灣基進高雄市議員參選人張博洋（前左）、劉航遠（前右）、張婷婷（後右）、李雨蓁（後左）7日召開記者會，現場簽署特公盟的公園政策連署，並提出6項公園政策。中央社記者曾以寧攝 111年11月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）台灣基進高雄市議員參選人今天協還我特色公園行動聯盟舉行「咱的公園，基進監工！」記者會，提公園政策，表示將支持推動公園改造，讓公園更適合各年齡層兒童、不同族群使用。

台灣基進高雄市議員參選人張博洋、劉航遠、張婷婷、李雨蓁今天召開記者會，現場簽署特公盟的公園政策連署，並提出6項公園政策，包括一公園一特色、有公園有共融、促進社區參與、交通安全便利、重視維護修繕、增加綠蔭遮蔽。因有行程無法出席的楊佩樺則透過新聞稿聲援。

還我特色公園行動聯盟代表黃佳智現場說明，公園遊戲場需要更多適合大齡兒童使用的設施，不能只照顧幼齡兒童，此外不少家長也回饋希望設置遮蔭、戲水空間。特公盟也希望正視極端氣候影響、優先採用自然鋪面，成立兒童遊戲推動專責單位，盤點城市空間，導入遊戲空間營運思維，與加強兒童實質參與等。

張博洋說，公園是民眾重要聚會場所，觀察每個人替公園加上的設施，就能知道「公園哪裡還能更好」，如長輩自備椅子放在樹蔭下顯示停留處與綠蔭結合的重要，較年長的孩子自行在樹林奔跑則顯示遊具挑戰性不足等問題，應透過社區參與打造「屬於每個人的公園」。

劉航遠表示，公園是都市生活中重要的休憩場所，除改善公園本身，也應該改善鄰里中的人行交通，串連社區中的公共設施，提供每個人完整、安全且舒適的「步行生活圈」，也提供孩子安全回家的路。

張婷婷指出，自己週末舉行親子活動，請來3座大型氣墊城堡和溜滑梯，因是仁武首次有大型遊具搬到社區公園，現場人潮洶湧，許多家長都說難得看到孩子這麼開心；且大型滑梯能讓小朋友訓練手腳大小肌肉、刺激前庭覺和空間知覺，更顯示出大型、多元遊具的需求。

李雨蓁說，過去許多家長擔心遊具過度刺激造成危險，但應導入全齡式、分齡概念，才能豐富孩子童年，也讓公園更添色彩；更可以融入地方文史、特色，透過設計風格與環境，讓孩子「玩中學」，了解自己的家鄉。

楊佩樺透過新聞稿指出，公園無障礙設施與「機車不上人行道」概念也須改善，目前公園常設置障礙以阻擋機車，反而也阻礙障礙者進出；在公園改造中應考量身心障礙者的需要，兼顧公園可及性、設置不同遊具，以服務社區中的不同族群。（編輯：郭諭儒）1111107