更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

不倒騎士抵台中 中市衛生局籲「運動抗癌 定期篩檢」

2022/11/7 18:04（11/7 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣防癌協會第10屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢之旅，7日抵達台中市豐原區，衛生局團隊熱情迎接。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月7日
台灣防癌協會第10屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢之旅，7日抵達台中市豐原區，衛生局團隊熱情迎接。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍7日電）台灣抗癌協會第10屆「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢之旅，今天抵達台中市豐原區，衛生局團隊熱情迎接，另也呼籲台中今年逾35萬人未受檢大腸癌篩檢，呼籲趁早篩檢。

台中市衛生局統計，今年台中市接受大腸癌篩檢人數計10萬6929人，受疫情影響還有逾35萬人尚未受檢，呼籲民眾，早發現、早治療，把握黃金治療期5年存活率可達9成以上。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，不倒騎士們揮別罹癌陰霾，走出戶外，完成自行車環台挑戰，證明快樂積極的心是對抗病魔的最佳解藥，透過活動也提醒市民，規律運動及定期癌症篩檢的重要性。

1名罹患大腸癌的張先生分享，過去疏忽定期篩檢，身體發出警訊才至醫院接受檢查，發現罹患大腸直腸癌第三期，歷經多次化療之苦，戒掉50年的菸酒習慣，培養健康飲食及運動的習慣，並開始參與單車環台的運動。

衛生局統計，今年台中市接受大腸癌篩檢人數計10萬6929人，受疫情影響還有逾35萬人尚未受檢，透過定期大腸癌篩檢，把握黃金治療期5年存活率可達9成以上。

衛生局長曾梓展表示，衛生局結合台中市醫療院所及衛生所，提供市民就近及便利的癌症篩檢服務與諮詢。（編輯：黃世雅）1111107

曾梓展
響應聯合國世界糖尿病日 表揚資深糖友積極面對 台中新建市立綜合醫院 2027年可望正式營運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族