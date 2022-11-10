盧秀燕請假投入選戰首日 車隊掃街拚連任

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市長盧秀燕今天起請假投入選戰，首日就從元保宮起跑掃街，她表示，今天開始會全力衝刺爭取勝利，爭取連任，希望市民體諒，給她大力支持，連任成功繼續守護台中。

距離九合一選舉投票僅剩16天，盧秀燕今天起請假投入選戰，首日行程就從北區元保宮起跑，盧秀燕從省議員、6屆立委到市長選舉，都從元保宮起跑，上午她抵達元保宮後即先到廟裡參拜，再出發進行車隊掃街。

盧秀燕在車隊掃街前接受媒體聯訪時指出，因為距離投票日非常緊迫，今天開始會全力衝刺爭取勝利、爭取連任。事實上昨晚她一直工作到將近午夜12時，堅持市政到最後，隨著選戰一步步逼近，最後半個月她需要請假參選，希望市民朋友體諒，給她大力支持，讓她連任成功繼續守護台中，照顧市民朋友。

對於職棒中信兄弟隊奪下2連霸，盧秀燕曾與國民黨桃園市長候選人張善政打賭，輸的要打扮成對方的分身幫忙拜票，對此，盧秀燕說，很開心兄弟隊再度封王，也要祝福兄弟隊總教練林威助的母親受傷早日康復，林威助在很煩惱又擔心的情況下，還能帶領球隊贏得勝利，感謝林威助的付出。

至於跟張善政的打賭，盧秀燕也喊話說，張善政要願賭服輸，不用到台中來沒關係，在桃園幫她宣傳就好，一天、半天都可以，雖然贏了很高興，不過還是要厚道，所以張善政用什麼形式來幫忙助選她都很高興。

針對綠營批評盧秀燕用市府資源選舉，她指出，台中市政府的公務人員非常高素質、非常守法的，大家對公務人員要信任，要有信心，不要因為選舉波及公務人員或是警察人員。

有關接下來的選戰規劃，盧秀燕表示，今天參拜出發之後就會全力衝刺，接著將展開大規模掃街、走訪菜市場或是後援會活動等，競選總部都有規劃。（編輯：卞金峰）1111110