嘉縣鹿草巨型藝術牆「顯鹿頭角」 充滿台灣味

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嘉義縣鹿草社區民眾與藝術家在鹿草社區活動中心門面共同創作的巨型馬賽克藝術牆「顯鹿頭角」14日揭幕，圖案融入24節氣，點綴奔騰的梅花鹿，非常有台灣味。中央社記者蔡智明攝 111年11月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉縣鹿草社區民眾與藝術家在鹿草社區活動中心門面共同創作的巨型馬賽克藝術牆「顯鹿頭角」今天揭幕，圖案鑲嵌剉冰、湯圓、柚子等來代表24節氣，點綴奔騰的梅花鹿，非常有台灣味。

嘉義縣文化基金會規劃出資的鹿草社區活動中心「顯鹿頭角」藝術牆今天揭幕，縣長翁章梁、藝術牆指導藝術家謝東哲、文化基金會執行長陳尚雍等人與會。

陳尚雍告訴中央社記者，「顯鹿頭角」融入24節氣、鹿草的地理人文，是非常有台灣味的巨型藝術牆，這是文化基金會歷年最大幅的雙牆創作，位於活動中心大門兩側，有2層樓高，由謝東哲指導鹿草的社區長輩與鹿草國小學童一起完成。

謝東哲致詞說，指導過程中很多時候自己只是起個頭稍微講解概念，孩子們就有無窮想像力能發揮，像24節氣的圖像，學童就將節氣與家鄉特色結合打造台灣味，如「大暑」延伸出「剉冰」、「白露」延伸出「柚子」、「冬至」延伸出「湯圓」，更開玩笑地把「霜降」聯想成「霜降牛排」，充分表達對土地的觀察。

翁章梁接受媒體聯訪說，嘉義縣鹿草鄉舊稱「鹿仔草」不僅以鹿為意象，也擁有豐富的農特產品，包括全國知名黃秋葵、西瓜嫁接技術等，加上馬稠後產業園區興起，是嘉南平原上正在發展的閃亮之星。

陳尚雍說，「顯鹿頭角」成品被揭開後，鹿草國小學童及社區長輩看到覺得成就滿滿，一起在牆下用手比出鹿角開心合照，場面溫馨。（編輯：卞金峰）1111114