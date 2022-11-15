屏東YouBike2.0前進國境之南 112年上線服務

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屏東縣政府將於民國112年引進新一代的公共自行車系統微笑單車YouBike2.0，15日由副縣長吳麗雪、微笑單車董事長劉麗珠於縣府內完成簽約儀式，預計在屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮設置130個站點。（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月15日

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（中央社記者蔡孟妤屏東縣15日電）屏東縣政府為提升公共自行車服務品質並擴大服務範圍，將於明年引進新一代的公共自行車系統微笑單車YouBike2.0，今天由副縣長吳麗雪、微笑單車董事長劉麗珠完成簽約儀式。

依屏東縣政府今天新聞稿表示，預計在屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮設置130個站點，且和高雄市公共自行車系統相結合，可互相借還、不收取跨區調度費，未來將持續擴大量能，提供更優質及升級有感的公共自行車服務。

吳麗雪表示，屏東縣公共自行車現有系統（Pbike）營運迄今已逾8年，在設備已達年限情況下，設備異常率逐漸提高，為提升公共自行車服務品質，由縣府環境污染防制基金補助新台幣7978萬元，縣府自籌7122萬元，辦理採購案，評選出微笑單車股份有限公司為優勝廠商，並導入「YouBike2.0公共自行車系統」，提供縣民及遊客更優質及升級有感的公共自行車服務。

縣府交通旅遊處指出，未來1年內在「一心三核」鄉鎮(屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮)設置130個站點、2700柱、1200輛新車，內含900輛公共自行車（YouBike 2.0）、300輛電動輔助自行車（YouBike2.0E）。

首波預計簽約後6個月內上線，以服務不中斷方式，優先於原Pbike站點周邊設置，並陸續於東港、恆春擴充建置區域，串聯周邊公共運輸及公有停車場，完善「最後一哩路」服務。

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交旅處表示，站點設置方式採輕樁免接電，相較以往場站規模也較具彈性，突破以往設站一地難求限制，在有限空間設站更方便，以廣而密的方式佈建租賃站點，增加租借便利性。營運初期為鼓勵民眾多加騎乘，民國112年底前YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠、YouBike2.0E享前30分鐘半價優惠。

縣府提醒民眾，YouBike2.0及2.0E租借方式相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，系統上線後YouBike2.0費率前4小時內每30分鐘12元；4到8小時內每30分鐘24元；超過8小時以上每30分鐘48元。YouBike 2.0E費率採前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元。（編輯：孫承武）1111115