台南體3地下停車場上梁 112年第一季完工

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南興建7座立體停車場中，最大規模的中西區體3地下停車場今天上梁，預定民國112年第一季完工，提供逾600席汽機車位，未來將兼具停車、綠地公園休憩及大眾運輸轉乘功能。

體3地下停車場位於中西區永華國民運動中心北側，鄰近台南市永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，同時是中西區進入安平區的中繼站，整體工程完成88%。

體3地下停車場今天上梁，台南市長黃偉哲也到場視察，且指示儘速完成地面層公園設施及地下停車場設備等，預先規劃營運各項整備的前置作業，營運後提供優質便捷的停車空間，紓解市區停車壓力。

黃偉哲表示，中西區對停車有很大需求，又因鄰近市政府、市議會、生活美學館及永華國民運動中心，也是台南市的重要節點之一，完工後將成為市政園區周邊新亮點。

台南市政府發布新聞稿指出，體3地下停車場是台南興建7座立體停車場中規模最大的停車場，也是第一座開工的立體停車場，採地下2層設計，共有577席汽車位及34席機車位。

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體3地下停車場的地面層，配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，提供環場步道、微熱山丘、山丘之星、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等，未來將成為休閒、運動、遊憩的新據點。

目前，體3地下停車場正施作地面層公園景觀設施，預計112年第一季完工，未來將兼具停車、綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能；停車場也將導入智慧停車管理系統，有效減少等候及尋找停車位時間。（編輯：陳仁華）1111117