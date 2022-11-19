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黃偉哲同框統一獅球員 校園巡迴宣傳全運會

2022/11/19 12:05
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府承辦112年全國運動會並與職棒統一獅隊合作進行校園巡迴宣傳，今天安排球員潘威倫、高國慶與台南市長黃偉哲出席學甲區宅港國小百年校慶，與學生一起玩樂樂棒球。

黃偉哲致詞表示，今天邀請台南市職棒地主球隊統一獅選手潘威倫、高國慶到宅港國小，透過樂樂棒球賽指導學生投球、體驗棒球打擊動作，讓學生進一步認識棒球運動，提高市民運動參與度。

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黃偉哲說，棒球是全國運動會必辦項目之一，台南也有完整棒球培育制度，孕育出許多優秀選手，此次與統一獅合作，巡迴基層學校宣傳112年全國運動會別具意義，也希望藉此拋磚引玉，讓更多職業球隊及民間企業一同投入全國運動會的籌備及宣傳工作，讓全台南市民一起動起來、挺台南。

台南市體育局長陳良乾表示，明年台南市承辦全國運動會將辦理35項競賽種類，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行，並成功爭取體育署補助14處競賽場館整修經費，共計新台幣1億7000餘萬元，各競賽場館也將陸續完工，提供來自全國各地的頂尖運動員更優質的競技舞台。（編輯：卞金峰）1111119

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