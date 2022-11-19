照護失智症老人 門諾建團體家屋上梁

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）提供失智症老人的照護，門諾選定花蓮吉安園區動工興建失智團體家屋「湧愛樓」，今天舉行上梁典禮，規劃18床住宿，廣大的腹地還將設置療育農場及花園，預計明年完工啟用。

湧愛樓上梁典禮，由門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、副董事長林喬立、常董林萍章、總執行長張文信、門諾醫院院長吳鏘亮等共同主持，與會來賓將代表祝福的聖經小卡掛上梁柱為家屋祝福。

賴史忠致詞表示，照顧弱勢長者是門諾的使命，長者最後能夠在門諾醫療機構獲得適當的照顧，這是門諾的榮耀，期許機構每一名同仁都能秉持宣教士的精神、落實門諾使命，為花蓮的長者提供更適切、溫暖的照護。

張文信感謝建築團隊、營造團隊以及門諾同仁的付出與辛勞，也藉此向各界的捐款者以及音樂人李宗盛表達感謝，有他們對花蓮、對門諾的愛，才能成就湧愛樓的興建；未來這不僅是失智長者的安老家園，也將結合智慧醫療及科技的運用，讓住在這裡的失智長者都能獲得安心且有溫度的科技照護。

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門諾醫院表示，全台失智症患者目前推估已逾30萬人，有感於花蓮縣老年人口比高於全國，失智症照護資源需求更為殷切，盤點縣內的長期照顧服務資源發現，社區式照顧僅有一間位於花蓮市的失智症團體家屋，對於失智症老人所需的照護仍相當缺乏。

為滿足失智症長者多元化的照顧服務需求，並提高其自主能力與生活品質、延緩失智症的病況，門諾醫療法人於多年前開始籌建失智症團體家屋，並在社會各界的支持下，今年初正式動工興建地下1層、地上3層的建築。（編輯：謝雅竹）1111119