挪威三鐵選手艾登戴順澤宮帽頻奪冠 12月將訪彰化還願

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化縣政府今天宣布，頭戴彰化聖澤宮冠軍帽的挪威三鐵選手艾登，12月4日及5日將訪彰化前往順澤宮還願；除順澤宮外，其他行程還在規劃中，會在縣府網站公布。

彰縣府發布新聞稿指出，曾拿下鐵人三項世界錦標賽冠軍的挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）12月4日將再度來訪彰化，一連2天將前往彰化埔鹽鄉順澤宮以及其他彰化知名景點參訪，縣長王惠美將代表所有縣民，歡迎艾登。

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縣府指出，艾登此次來台先參加在屏東大鵬灣舉辦的鐵人賽，擔任表演賽來賓，緊接著12月4日及5日來訪彰化，到訪景點屆時將在縣府網站公布，也歡迎民眾一同共襄盛舉，一睹世界冠軍風采。

艾登2019年因戴著埔鹽順澤宮帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，不僅讓順澤宮順勢登上國際媒體版面，艾登也在台灣暴紅，受邀來台灣參加彰化田中馬拉松，還成為彰化縣榮譽縣民，冠軍帽也大受歡迎，經常有民眾在聖澤宮排隊索取冠軍帽，也讓順澤宮聲名大噪。（編輯：郭諭儒）1111123