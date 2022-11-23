九合一選舉倒數 劉櫂豪催票每個人都是不可少主角

（中央社記者盧太城台東縣23日電）選戰倒數3天，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪除掃街拜票，也透過影片催票，向台東縣民喊出「每一個人都是不可少的主角」。

在「需要每一個人」的影片中，劉櫂豪強調11月26日選舉投票即將決定台東的未來，「每一個人都是不可少的主角」，因為台東有良善勤奮的人，一定值得有更好的台東，他提出的新台東不是選舉的口號，而是這幾十年不變的政治結構與家族政治，以及這四年來人口外流、房價高漲、民眾缺乏溝通，台東鄉親強烈想要改變成為新台東的盼望。

影片剪輯了團隊紀錄劉櫂豪這些年來在台東不同角落與鄉親聊天、交流互動的畫面，劉櫂豪與台東鄉親是一家人，十年如一日與大家做朋友，把生命與熱情都投注在這塊土地上。

包括劉櫂豪擔任立委期間，也為台東爭取推動各項重大建設，包含2019年南迴公路拓寬完工、2020年南迴鐵路電氣化通車、2021年新火車EMU3000上路以及2022年台東花蓮鐵路雙軌進行中、社會住宅動工。

劉櫂豪也感性提到，日以繼夜奔波，身體難免疲倦，但是一生中有機會和一大群人為自已的家鄉奉獻心力奮勇向前，內心感到無比的榮耀。劉櫂豪引用阿美族語「Aka Pisawad（意指絕對不要放棄）」，請台東鄉親不要放棄對翻轉台東的期待與更好台東的未來。因為有每一個人，我們才能一起造好光榮幸福的新台東。（編輯：黃世雅）1111123