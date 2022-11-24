劉櫂豪提宜居成家立業政見 青年超有感力挺

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）民進黨台東縣長候選人劉櫂豪提出，要打造台東成為青年宜居成家立業好地方，年輕人超有感，組成青年軍助選高喊「年輕人挺豪哥」。

縣長選舉競選活動進入最後階段，劉櫂豪這2天回到首善之區台東市掃街拜票，許多年輕人主動加入他的「青年軍」團隊幫忙拉票。

劉櫂豪今天告訴中央社記者，自己提出打造台東成為青年宜居成家立業的好地方，鼓勵年輕人返鄉參與公共事務，團隊裡有許多年輕人，有新移居也有土生土長的台東子弟，熱情投入這場改變台東的社會運動，發揮年輕人的創意與熱情，感動許多人。

他說，青年軍隊伍越來越壯大，選戰以來，青年軍在台東各地挨家挨戶拜票，高喊「年輕人挺豪哥」，支持3號劉櫂豪。

劉櫂豪表示，青年軍朋友遇到帶小孩的家長，就會說明他要每一鄉鎮市打造兒童主題公園的政見，遇到長輩就會提到幫65歲以上長輩免費裝活動假牙的政見，遇到青年朋友，更會提及他幫助年輕人圓夢，要成立青創基金、青年局，讓青年可以返鄉投入公共事務。

劉櫂豪表示，這場選舉不是一個人的選舉，而是一場社會運動，是一場要打破政治上被長期壟斷、被家族壟斷的社會運動，因此需要更多的年輕人站出來，為家鄉，為世世代代的子孫，翻轉、改變台東，才能打造色彩繽紛的新台東。（編輯：黃世雅）1111124