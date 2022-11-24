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大林垃圾衛生掩埋場 嘉縣強調符合國家標準

2022/11/24 16:05（11/24 16:16 更新）
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嘉義縣大林鎮垃圾衛生掩埋場近期因選舉引關注，環保局24日強調，掩埋場設施、設備皆符合國家標準；依據歷年定期監測土壤及地下水結果，尚未發現有重金屬等污染物超過法令標準情事，未來也將持續監測。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月24日
嘉義縣大林鎮垃圾衛生掩埋場近期因選舉引關注，環保局24日強調，掩埋場設施、設備皆符合國家標準；依據歷年定期監測土壤及地下水結果，尚未發現有重金屬等污染物超過法令標準情事，未來也將持續監測。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣大林鎮垃圾衛生掩埋場堆置焚化爐底渣引發民眾疑慮，環保局今天表示，大林掩埋場底部舖設不透水布，防止污水滲漏，並設有污水收集及處理設施，符合國家標準。

因九合一選舉，大林鎮垃圾衛生掩埋場成為競選話題，引發民眾疑慮，環保局今天發布新聞稿強調，掩埋場的設施、設備符合國家標準。

環保局說，垃圾焚化產生的底渣，性質上屬於與民生垃圾類似的一般廢棄物，2002年嘉義縣鹿草焚化廠啟用，但早期並無底渣再利用管道，因此當時由各鄉鎮市衛生掩埋場共同擔負掩埋垃圾焚化後底渣責任。

環保局指出，2011年縣府配合中央推動垃圾焚化廠底渣再利用政策，環保局開始將焚化底渣逐步發包民間工廠，製成粒料再利用，大林掩埋場轉型為底渣再利用臨時堆置場，同時兼負大林鎮民生垃圾集中轉運站以及天然災害垃圾清運暫存場址。

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環保局表示，累計至2018年止，大林掩埋場暫置底渣為8.9萬噸，近年因底渣再利用管道較為暢通，2019年起進行該場底渣清運再利用作業，預估每年清除1萬噸，預計至今年底前移除4萬噸底渣。

針對民眾關切是否會污染地下水一事，環保局強調，該掩埋場目前由大林鎮公所營運管理，依據歷年定期監測土壤及地下水結果，尚未發現有重金屬等污染物超過法令標準情事，未來也將持續監測。（編輯：黃世雅）1111124

#環保局
#大林鎮
#嘉義縣鹿草焚化廠
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