北市動物園長頸鹿寶寶見客 引起斑馬室友好奇

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台北市立動物園長頸鹿寶寶「麥萌」出生逾3個月，園方28日表示，牠的體重已穩定增加到156公斤，開始安排牠到戶外活動場見客。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市立動物園長頸鹿「小麥」8月產下的第3胎「麥萌」長大了，園方表示，近期開始安排牠到戶外活動場見客，觀察到斑馬室友「玲瓏」對牠很好奇，2隻動物還會偷踢彼此屁股。

台北市立動物園日前指出，「麥萌」8月16日出生時，身高183公分、體重72公斤，健康狀況良好，卻不會主動找奶喝，幸好在保育員一邊人工哺育、一邊引導下，「麥萌」開始吸母乳，並能夠與媽媽過夜。

經過3個月後，動物園今天發布新聞稿表示，「麥萌」的體重已經穩定增加到156公斤，是個頭好壯壯、活力充沛的健康女孩，前陣子保育員開始嘗試讓牠到戶外活動場認識新環境。

動物園指出，「麥萌」第一次進到戶外大空間時，雖然天氣陰雨綿綿，仍難掩興奮地四處探索，不顧其他長頸鹿都在吃早餐，就來來回回地急速奔馳、甩動前腿。

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動物園表示，面對斑馬室友「玲瓏」，「麥萌」起先機警地保持距離，接著透過抬起前腿反覆試探，還會偷偷在「玲瓏」背後嗅聞；而「玲瓏」向來對身高相仿的「麥萌」好奇不已，在「麥萌」放下心防後，開始會互相嬉戲打鬧、偷踢彼此屁股。

動物園說明，台灣氣候相較於長頸鹿的原生棲息地更加多雨潮濕，為了避免新生長頸鹿失溫危險，保育員將持續根據溫度、動物生理狀態等來評估「麥萌」是否適合到戶外活動場，民眾白天若是經過非洲動物區，不妨順道繞進去，有機會與「麥萌」見面。（編輯：方沛清）1111128