詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

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新竹縣政府受保護樹木審議會最近新公告15株為受保護樹木，包含關西鎮錦山國小校內11棵老槭樹、橫山鄉大肚村中央福德祠伯公百年樟樹及百年楓香等。圖為錦山國小11棵老槭樹現況。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣府受保護樹木審議會最近新公告15棵受保護樹木，包含已故客家詩人吳濁流80年前種在關西鎮錦山國小校內的11棵老槭樹、橫山鄉百年樟樹等，成為竹縣綠色文化資產。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣受保護樹木審議會最近新公告15株受保護樹木，包含關西鎮錦山國小校內11棵老槭樹、橫山鄉大肚村中央福德祠伯公百年樟樹及百年楓香、芎林鄉式穀祠石板伯公百年九丁榕、湖口鄉畚箕窩溪畔道百年楓香。

縣府表示，其中，關西鎮錦山國小11棵老槭樹，是客家詩人吳濁流在1939年至1940年間，在錦山國小的前身關西公學校馬武督分教場擔任主任（相當於現在的校長）時所種植。

縣府指出，錦山國小2004年開始，每年年底舉辦「紅葉節」，孩子們在紛飛紅葉下的舞台，發揮巧思創意表演，呈現精彩所學展現學習熱情，老師們也藉機介紹相關歷史、人文和自然生態，讓老槭樹成為孩子們的學習教材。

縣府表示，列管的受保護樹木除了由樹木所在的管理者維護外，縣府也會加強保護，若遇土地開發利用，以原地保留為原則；非經許可，不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞。

吳濁流本名吳建田，生於新竹新埔，被譽為「鐵血詩人」，以「亞細亞的孤兒」等長篇小說聞名，是客家文學著名作家，寫作內容以台灣人、地為主，論及日治下及戰後台灣人的處境和命運。（編輯：郭諭儒）1111128