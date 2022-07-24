詩人吳晟聽媽媽的話 發現台灣原生種的樹與詩

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樹可以沒有人類，但我們人類卻不能離樹而活，作家吳晟24日在集思交通部國際會議中心舉行「一定要曰台灣－台灣原生種的樹與詩」講座，講述他如何將愛樹的心化成動人的詩。中央社記者王飛華攝 111年7月24日

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）詩人吳晟的母親生前愛樹、希望他多種樹，吳晟很早就在彰化溪州鄉間種樹，開啟他發現台灣原生種的樹與詩之路。吳晟今天在集思交通部國際會議中心分享他長年關懷土地、身體力行種樹的心路歷程。

吳晟今天出席青平台基金會舉辦的「台灣．下一步：2022永續民主願景講堂」，以「一定要曰台灣－台灣原生種的樹與詩」為題發表演說。

吳晟表示，長年務農的母親愛樹，尤其喜歡樟樹，叫他一定要多種樟樹，以後可以留給兒孫成親時製作「紅眠床」。吳晟於是開始在家鄉種樹，不只種樟樹，還種了烏心石、毛柿、櫸木、黃連木及台灣肖楠等台灣原生種樹木，如今蔚然成林。

吳晟演講題目「一定要曰台灣」，源於他在1988年讀到一篇名為「何必曰台灣」的文章，文中強調台灣知識份子眼界狹窄，沒有國際視野，眼裡只有台灣，「可是依我的了解，1988年的台灣社會對台灣歷史、地理、文化非常生疏，為什麼這位作者的感受會覺得大家一直在『曰』台灣，使我深自反省。」

作家吳晟「一定要曰台灣－台灣原生種的樹與詩」講座，24日在集思交通部國際會議中心舉行。中央社記者王飛華攝 111年7月24日

吳晟提到，台灣人因為崇尚外國、沒有發展本土美學，以及水泥崇拜等文化迷思，加上不夠了解台灣，導致一窩蜂砍樹又一窩蜂砍樹等各種亂象出現，令人憂心。

吳晟說：「台灣也是國際、世界的一份子，了解自己的土地跟放眼國際並不牴觸。」

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青平台基金會董事長鄭麗君引言時表示，她跟吳晟相識於2008年，當時她與一群年輕人發起行腳台灣運動，走到彰化時，吳晟帶著這群年輕人看樹，才知道吳晟20幾歲就開始在家鄉種樹，2001年起更在自家田地大量植樹成林。

鄭麗君還記得吳晟告訴她，「小小的樹園，大大的夢想」，「種樹要趁年輕，老了以後才有大樹，也讓下一代的童年擁有大樹」。鄭麗君表示，吳晟「詩行合一」，親手種樹、贈樹，推廣台灣原生樹種，「他種的樹、寫的詩，都是這片土地長出來的原生種」。（編輯：張雅淨）1110724