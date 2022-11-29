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消保官：S20業者將再辦活動 購票前應評估風險

2022/11/29 15:49
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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市法務局今天表示，曾引發退費爭議的S2O潑水音樂祭主辦單位斯邦奈公司，業者宣布將再辦活動，只在官網售票及僅提供ATM轉帳付款，消保官提醒消費者購票前應評估風險。

法務局發布新聞資料指出，斯邦奈公司先前主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，因多組外國藝人無法登台衍生退費爭議，經北市府行政調查及調解，業者皆未有誠意解決消費爭議和完成退款。

法務局表示，斯邦奈公司日前公告12月30日將舉辦「T2T:True2Trance Resurrection」活動，經檢視相關細節，業者僅在官方網頁售票，未透過售票平台，只能以ATM轉帳匯款，廣告主打外國藝人將登台，但無全部表演卡司內容；消保官示警「若發生消費糾紛，民眾將無法申請信用卡爭議款，提醒購票前，應謹慎評估相關風險」。

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消保官說，檢視活動售票頁面，僅提供ATM轉帳付款，無法以信用卡付款，如發生消費爭議，消費者將無法透過發卡銀行的信用卡爭議款機制，進一步保障自身權益，再次提醒消費者購票前應多評估，民眾若有消費疑義，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812詢問。

斯邦奈公司日前舉辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，演出前才公告部分國外藝人無法來台，活動照常舉行，引發消費者批評。北市法務局受理近400名消費者申請調解，11月22日開首場調解會議，法務局當時發新聞資料指出，業者提和解方案，出席調解會議的消費者無法接受，並認為業者未積極妥善處理消費者退款訴求。（編輯：李亨山）1111129

#斯邦奈公司
#法務局
#消保官
S2O Taiwan潑水音樂祭
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