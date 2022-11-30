高雄與布里斯本視訊交流 慶祝姊妹市25年情誼

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高雄市長陳其邁（右2）30日上午與澳洲布里斯本市長施里納（Adrian Schrinner）進行視訊會議，共同紀念姊妹市締盟25週年，也期待未來兩地持續開拓更多元領域的合作。（高雄市行政暨國際處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月30日

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市長陳其邁今天上午與澳洲的布里斯本市長施里納（Adrian Schrinner）進行視訊會議，共同紀念姊妹市締盟25週年，雙方並重申姊妹市情誼，盼開啟更多領域合作。

高雄市行政暨國際處會後發布新聞稿表示，施里納首先恭喜陳其邁勝選連任，2市間維繫25年深厚的姊妹市情誼，至今互動密切，並共享許多相似之處。

陳其邁表示，今年高雄市與布里斯本市共同辦理締盟週年活動，促成包含2市圖書館際交流、大東文化藝術中心點燈紀念等活動。期待未來2市持續開拓更多元領域的合作。

陳其邁指出，高市府團隊著重「數位轉型」與「淨零轉型」2大政策，而施里納於城市綠色空間的推廣政策上受到民眾支持。

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陳其邁說，隨著全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，推動雙邊經濟、觀光活動將是未來的重點，非常歡迎布里斯本市民到高雄玩，並邀施里納參與明年在高雄舉行的2023智慧城市論壇暨展覽，加強雙邊實質合作。

施里納則說，布里斯本市是台僑人數最多的澳洲城市，非常樂見未來雙方市民相互來訪；他對高雄積極強化科技及半導體產業感到期待，也再次邀請陳其邁出席2023年亞太城市高峰會。（編輯：謝雅竹）1111130