侯友宜：人才是國家的 北北基桃宜可以互相共用

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媒體報導新北市部分官員被徵詢、挖角，新北市長侯友宜（前右2）2日視察林口特定區工業區重劃地時，接受聯訪表示，人才是國家的，北北基桃甚至宜蘭是共同生活圈，不管在哪裡服務，是為國家所用，都是一個團隊，可以互相共用。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月2日

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）媒體報導新北市部分官員被徵詢、挖角，新北市長侯友宜今天表示，人才是國家的，北北基桃甚至宜蘭是共同生活圈，不管在哪裡服務，是為國家所用，都是一個團隊，可以互相共用。

侯友宜今天上午前往林口區，視察林口特定區的「工一」工業區市地重劃開發工程；針對媒體報導新北市部分官員被徵詢、挖角到台北市府、桃園市府服務，雖當事人否認，記者在聯訪時詢問侯友宜對此看法為何。

侯友宜說，媒體的相關報導是對新北市政府團隊的肯定，顯示被報導的夥伴是非常優秀的人才，也「謝謝你們（媒體）提供給他們很多的機會」。

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侯友宜說，人才是國家的，相信不管在哪裡服務，人才是為國家所用；尤其北北基桃，甚至包括宜蘭都是共同生活圈，大家都會繼續努力合作，讓這塊土地更好；大家都是一個團隊，要好好做事。

記者追問，是否支持讓市府官員到其他縣市服務？侯友宜說，人才可以大家互相共用，一起努力往前走，不僅是新北市，相信台北市、基隆市甚至包括桃園市，都是朝共好的方向走。（編輯：李錫璋）1111102