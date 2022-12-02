瑪喜樂基金會籌建庇護園區 新北企業用愛接龍

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）瑪喜樂社會福利基金會表示，今晚在新莊辦愛心餐會，獲國際獅子會愛心接龍支持「瑪喜樂方舟園區」打造友善職場，幫身障者穩定就業，讓手心向上變手心向下，開創生命尊嚴價值。

瑪喜樂社會福利基金會組長吳靜綺接受中央社記者電訪表示，來自美國加州的瑪喜樂女士，1959年到台灣後，近半世紀都在台灣奉獻，不但照顧小兒麻痺病童，後來在彰化縣二林創設喜樂育幼院，1991年轉型照護智慧障礙和多重障礙者。

吳靜綺說，基金會後來投入服務身障者就業、中輟青少年和生活照顧。有精神障礙須長期服藥控制情緒的小娟（化名），雖雙手靈巧卻難以融入社區與企業職場，所幸基金會提供職業重建與協助，陪伴她尋找合適的工作機會。

吳靜綺說，為幫助身心障礙者突破就業困境，重拾生命尊嚴與價值，基金會成立喜樂水餃工坊，並結合職訓、產業訓練，幫偏鄉身心障礙者踏入職場翻轉生命。

她表示，2018年規劃新建「瑪喜樂方舟園區」，透過庇護工場、職業訓練、烘焙坊、餐飲服務、小型作業所、生命教育觀光工場等，預計提供150名有就業需求的弱勢者開創就業新藍圖。但興建經費仍有6成缺口，亟需各界捐款、認養「喜樂磚」、愛心撲滿，凝聚行善的力量。

基金會今晚在新北市新莊區某餐廳舉辦台北愛心餐會，國際獅子會300B1區第一副總監鄭興進公益認捐全部桌席。他表示，扶助身障就業能自食其力是有意義的事，他長期關注並參與瑪喜樂方舟園區籌措經費，今天以實際行動力挺公益。

基金會執行長林玉嫦透過新聞稿表示，公益團體在大環境中非常艱困，但反而凝聚更多熱情的愛心。國際社團、民間企業家的付出，可協助身障者穩定就業看見希望，也感謝新北企業界用愛接龍。（編輯：方沛清）1111202

瑪喜樂社會福利基金會2018年間規劃新建「瑪喜樂方舟園區」，透過庇護工場、職業訓練、烘焙坊、餐飲服務、小型作業所、生命教育觀光工場等，預計提供150名有就業需求的弱勢者開創就業新藍圖，盼社會各界響應捐款。圖為基金會烘焙坊人員製作麵包情形。（瑪喜樂基金會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月2日

瑪喜樂社會福利基金會籌設「瑪喜樂方舟園區」，盼幫助身障者打造友善職場環境，預計提供150名有就業需求弱勢者開創就業新藍圖，盼各界響應公益。圖為基金會烘焙坊成員等人開心合影。（瑪喜樂基金會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年12月2日