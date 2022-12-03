彰化新設12處科技執法 重點取締超速闖紅燈

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣警察局今天公布彰化市中正路2段與中華路口、新平路與環河路口等12處科技執法新地點；縣警局指出，依路口事故及環境等選擇地點，超速及闖紅燈則列為重點取締項目。

彰化縣警局交通警察隊發布新聞稿指出，警局公布全縣12處科技執法新地點，北彰化有彰化市中正路2段與中華路口、彰化市新平路與環河路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、福興鄉臨海路與福正路口以及秀水鄉彰鹿路與民意街口。

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在南彰化鄉鎮部分有員林市萬年路與靜修路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口以及社頭鄉中山路1段與和平三路口。

警方指出，12處新地點設置科技執法設備，能自動辨識違規闖紅燈、超速，還能抓出影響主線車流的違規行為，像是直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道等，呼籲用路人遵守交通規則，以免荷包失血。（編輯：郭諭儒）1111203