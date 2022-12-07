謝國樑公布基市發言人余治明 副市長人選努力中

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市長當選人謝國樑今天公布基隆市政府發言人由競選辦公室發言人余治明擔任，至於副市長人選，謝國樑表示還在努力，無論業界或其他政黨，都會列入考慮。

中央選舉委員會委員林超琦上午前往謝國樑後援總會，頒發基隆市長當選證書給謝國樑。

談到人事布局，謝國樑接受媒體聯訪表示，秘書長和副市長人選還在努力中，不一定要和他同質性很高，也可以是互補，無論業界或是其他政黨都會考慮，他心中有一些想法但還沒確定，確定後會盡快公布，大概再一週時間會公布另一波人事。

謝國樑並公布基隆市政府發言人，由他的競選辦公室發言人余治明擔任。謝國樑說，余治明不只是市府發言人，也盼是市府Podcast發言人，他希望市府能聽到市民深度談論市政議題，市府一定會推出Podcast，邀請各局處首長，針對大家關心議題深入討論。至於是否會有更多發言人，謝國樑說，市府業務繁多，他會慎重考慮。

余治明指出，他會做好市府與市民溝通橋梁，市府未來推出的Podcast會由他主持與市民互動，至於首集Podcast內容，他希望能貼近市民生活，例如美食或基隆好去處等，從生活中結合政策，讓聽眾能有更多共鳴。

此外，對於北北基桃縣市首長是否已設定合作議題，謝國樑表示，新北市長侯友宜曾提到，或許4名首長可以先成立市長聯合施政LINE群組，例如，颱風來襲是否放假或發生災害等，可以立即溝通、決策，但各縣市都在忙人事，待有空聚集後，會盡快落實北北基桃聯合施政平台。（編輯：張銘坤）1111207