桃園跨年晚會高鐵站前舉行 韓團VIVIZ壓軸演出

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市跨年晚會31日晚間將在高鐵桃園站前廣場展開，觀旅局指出，將以「SHOW TAOYUAN 秀桃園」為主題，推出結合視、聽覺饗宴的演唱會等級晚會，韓國女團VIVIZ將壓軸演出。

桃園市政府觀光旅遊局下午召開「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」記者會，由藝人黃子佼、宇珊擔任主持人，並邀請「偶像劇歌姬」丁噹到場演唱組曲。

黃子佼表示，除了男團Ozone、女團PINK FUN、鼓鼓、「MP回憶殺」蕭秉治、「嘻哈R&B」熊仔、J.Sheon、「療癒系歌手」宇宙人、白安等藝人演出外，施放煙火跨年後還有「鄉民女神」吳卓源帶來跨年大秀，國立體育大學武術隊也將在晚會中演出。

觀旅局指出，重磅級「韓國女團VIVIZ」將擔任跨年晚會壓軸，以舞曲陪伴粉絲倒數迎新年。

桃園市副市長李憲明表示，當天民眾除可搭乘高鐵及市區公車至A18高鐵桃園站，市府也規劃桃園線（紅線）及中壢線（綠線）免費跨年接駁專車。

他表示，接駁專車從31日晚間6時營運至翌日凌晨2時，民眾可分別前往桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（至A21站轉乘機捷）搭乘，機場捷運也推出41小時不休班服務。

李憲明指出，跨年晚會將透過電視台的APP、YouTube、Facebook及觀光旅遊局「樂遊桃園FB」全程直播，民眾若要到場參與要記得戴口罩。（編輯：戴光育）1111207