華南金控捐南投百萬元 助偏鄉國小發展足球運動

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）「華南勇敢足夢計畫」今天從南投縣啟動，華南金控捐贈百萬元幫助南投縣偏鄉國小足球隊比賽、交流、聘用專任教練，圓夢足球營首站也邀雙龍、太平、乾峰、文昌國小球員參加。

適逢世界盃足球賽，華南金控搭上足球熱潮啟動「華南勇敢足夢計畫」，並辦理「華南圓夢足球營」，首站今天從南投縣啟動，南投縣副縣長陳正昇、華南金控董事長張雲鵬等人出席開幕式，並由陳正昇代表接受捐贈足球發展基金新台幣100萬元，華南金控也邀外籍球員傳授技巧並捐贈專業用球，盼助小球員提升實力。

陳正昇致詞表示，華南金控幫助偏鄉發展足球運動，並選擇南投當首站辦理足球營，及捐贈百萬元足球運動發展基金及訓練用球，意義非凡，南投縣曾是「足球沙漠」，後來透過各界推動奠定一定基礎，如今再有華南金控挹注發展基金，相信南投足球運動進展可期。

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張雲鵬說，集團長期支持台灣體育發展，並與國內足球運動關係密切，今年搭上足球熱潮，啟動「華南勇敢足夢計畫」，包含偏鄉足球發展基金、足球營，提供偏鄉學童相關資源及經費，盼幫助偏鄉發展足球運動，首站選南投縣，主要考量是當地資源相對缺乏。

張雲鵬表示，集團與南投縣體育會足球委員會合作，捐贈100萬元專款專用，作為民國112年偏鄉足球發展基金，可供南投縣偏鄉國小足球隊外出比賽、交流、聘用專任教練，除經費支持，足球營也邀外籍球星擔任師資，並使用專業教材，盼培養更多優秀球員。（編輯：陳仁華）1111211