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年關將屆 中市福兔賀歲好禮季活動開跑

2022/12/15 12:10
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）農曆春節即將到來，台中市政府與霧峰區農會今天宣布「2023福兔賀歲好禮季活動」開跑，聚集各地小農、農會農產禮盒及限量農產福箱，歡迎民眾上電子商城選購。

台中市農業局長蔡精強與霧峰區農會總幹事黃景建上午在市府共同為這項活動主持開箱儀式，歡迎大家即日起到明年1月31日止，前往「普利共好商城」上的福兔賀歲好禮專區選購應景年節用品。

蔡精強在會中指出，農業局輔導霧峰區農會於普利共好商城辦理線上購物節活動，商城販售台中市農產品項445項以上，每年訂單與銷售成績不斷提升，這次除嚴選象徵大吉大利的豐原柑橘、象徵事事如意的東勢柿子，還有應景的新社香菇及多款農產禮盒。

黃景建表示，除結合台中市與全台各農漁會的農特產品在平台上行銷，這次還與料理達人蔡季芳合作，進行農產開箱推播，希望讓更多民眾看到普利共好商城及台灣優質農產品，也盼能邀請更多農漁會及小農到平台上開店，商城上架不收取費用。

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今年的活動從即日起到明年1月31日為止，蔡精強說，除各地小農及農會農產禮盒外，也推出999元限量免運費的「農產福箱」，不僅有鮮果、零食等農產，還隨箱附贈福兔春聯與刮刮卡，有機會刮中萬元農幣大紅包外，最大獎是霧峰香米1年份（5公斤裝24包）。

此外，蔡精強指出，民眾只要在福兔賀歲好禮專區購買任一產品，還可參加活動抽獎，獎項包括55吋液晶電視、品牌水波爐、電動牙刷組、8888農幣紅包等。（編輯：黃世雅）1111215

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