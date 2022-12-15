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台南耶誕跨年系列活動首場演唱會 市府仍籲戴口罩

2022/12/15 17:57
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府以多元方式在12月舉辦多場耶誕跨年系列活動，首場演唱會「南瀛草地音樂會」17日晚間在新營區南瀛綠都心公園登場，雖是戶外場地，市府仍籲民眾全程戴口罩。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市政府跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民需求，讓市民歡樂一整月，相信民眾從卡司內容，就能感受到市府用心。

黃偉哲指出，雖然資源有限，市府仍希望讓市民得到最優質娛樂享受，推出為期1個月的2023台南耶誕跨年系列活動，除了與市民同樂，也讓外來觀光客盡情享受台南的美好，無論是視覺或流行文化，甚至與傳統文化交融，可展現台灣之美與台南濃厚人情味。

市府新聞處指出，「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，包括3場親子活動、3場演唱會，自3日起連續5個周末舉辦，首場演唱會「南瀛草地音樂會」將於17日晚間在新營區南瀛綠都心公園舉辦。

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新聞處表示，當晚集結現今台灣火紅藝人原子少年天王星、潤少、IVAN艾文、創作歌手高爾宣、金鐘獎主題歌曲獎得主琳誼，以及本土流行天團玖壹壹，勢必帶給觀眾精彩熱鬧夜晚。

新聞處指出，17日晚間正逢中央氣象局預報入冬首波寒流來襲，呼籲民眾做好保暖措施，雖然戶外戴口罩已解禁，但估計當晚會吸引大量人潮，仍建議參與民眾應全程戴口罩，並呼籲尚未完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者儘速完成接種，以保護自身及他人健康。（編輯：陳仁華）1111215

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