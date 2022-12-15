柯文哲訪新加坡聚焦數位化雙語教育 參訪小販中心

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）台北市長柯文哲今天到新加坡參訪，除了拜會星國貿工部、教育部等政府單位，晚上接著參訪當地知名小販中心。他說，這次主要是了解雙語教育、數位化發展，「有機會就出外學習」。

柯文哲率市府團隊出訪新加坡，原訂今天凌晨搭乘的航班因機械故障取消，臨時改搭今早航班，中午左右抵達。北市發言人陳智菡表示，訪團先後前往貿工部、教育部及資訊通信媒體發展局拜會，與星國官員交流。

柯文哲晚上接著到「老巴刹」熟食中心參訪，品嚐沙嗲及甘蔗汁等美食。

對於卸任前出訪新加坡，他接受媒體訪問時表示，這趟訪問大約在一年前就「預約」，新加坡駐台辦事處邀請他赴星訪問。

柯文哲表示，台北市推行雙語教育就是學習新加坡的經驗，他2016年有到新加坡看過，之後雙邊保持交流。疫情解封後，台北市派了2個訪團到新加坡，其中一團就是來看雙語教育，雙方在雙語教育方面保持資訊交流。

「對我來講，有機會就出外學習」，柯文哲說，這次拜會貿工部、教育部等單位，主要了解新加坡雙語教育及數位化發展等議題，回去再思考看看台灣可以如何改進。

新加坡致力推動數位化，柯文哲表示，危機就是轉機，新加坡利用疫情危機進一步推動數位化，比較可惜的是，「我們沒有利用疫情危機去做成產業轉型」。

至於新加坡小販中心與台灣夜市的比較，他認為，台北有些夜市做得不錯，但大部分夜市不太乾淨，「老巴剎」看起比較乾淨；不過，台北市環保做得比新加坡好。

新加坡有許多小販中心，「老巴剎」最大的特色是位於市中心金融區，各樣道地星國美食應有盡有，包括海南雞飯、沙嗲、福建麵、印度抓餅等，是觀光客經常造訪之地。

小販中心（或稱熟食中心）可謂新加坡庶民美食聚集地，除了中式餐點，也有馬來菜、印度菜，反映多元種族的社會風情。星國「小販文化」於2020年底成功列入世界非物質文化遺產。

柯文哲受訪表示，這次參訪小販中心，研究一下新加坡「是怎麼包裝的」。

柯文哲明天預計與新加坡李光耀公共政策學院高級公共行政與管理碩士（MPAM）學者交流。他說，「我們很想在台灣設立一個類似李光耀公共政策學院的機構」，先來看看。

柯文哲接著將拜訪新加坡樟宜機場集團，預定明天下午搭機返台。（編輯：林憬屏）1111215

台北市長柯文哲（左）出訪新加坡，15日晚間到「老巴刹」熟食中心參訪，品嚐當地美食。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月15日