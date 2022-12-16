桃園動保處發現疑似非法繁殖場 扣留38隻品種犬

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桃園市政府動物保護防疫處16日表示，日前訪視養雞場時，在蘆竹區大坑山區一處養雞場旁發現疑似非法繁殖場，後續會同蘆竹警分局前往查獲38隻品種犬。（桃園市政府動物保護防疫處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年12月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府動物保護防疫處今天表示，日前訪視養雞場時，在蘆竹區大坑山區一處養雞場旁，發現疑似非法繁殖場，後續會同蘆竹警分局前往查獲博美、瑪爾濟斯、西施等38隻品種犬。

動保處發布新聞稿表示，現場環境相當惡劣，不但滿地排泄物臭氣四溢，開放式空間遮蔽不足，到處散落鏽蝕變形或破損籠子，多數犬隻毛髮凌亂、指甲過長、患有皮膚病和眼疾且未獲得妥善醫療，吳姓業者無法交代犬隻來源，只表示在未制定動物保護法前是繁殖業者，已養狗30餘年。

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動保處說，現場多數母犬乳頭腫大應已生產多次，且公母犬都未絕育又有混養情形，考量尚有許多待釐清事項並顧及犬隻健康等因素，已先行扣留全數犬隻提供必要照護，後續調查若涉及非法經營繁殖、買賣犬隻等，將依動物保護法規定，處新台幣10萬元以上300萬元以下罰鍰，並沒入犬隻。

動物保護防疫處處長王得吉表示，為保護動物及尊重生命，市府嚴懲並杜絕非法寵物繁殖買賣，並將持續加強查緝，提醒業者勿以身試法，或試圖以合法掩護非法，違法繁殖及買賣犬貓，若查證屬實將依動保法規定辦理。（編輯：李錫璋）1111216