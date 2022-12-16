麥當勞叔叔之家守護兒童 捐贈新竹馬偕兒醫器材

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）麥當勞叔叔之家慈善基金會今天捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，以及20台彩色兒童輪椅給新竹市立馬偕兒童醫院，基金會盼幫助更多急重症新生兒家庭。

麥當勞叔叔之家慈善基金會今天到新竹馬偕兒童醫院捐贈醫療器材，由新竹馬偕紀念院長翁順隆和新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁代表受贈，並回贈感謝狀。

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹致詞表示，台灣已是少子化社會，孩子是未來的珍貴資產，盼與新竹市立馬偕兒童醫院醫護團隊並肩努力，此次捐出2台重症加護型新生兒保溫箱、20台彩色兒童輪椅，盼讓孩子們獲得最需要的醫療資源。

翁順隆致詞說，此次受贈的2台保溫箱裝備，將大大幫助新生兒醫療團隊進行相關治療及照護工作，他感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會力挺第一線醫護團隊，一起用愛守護孩子平安長大。

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楊俊仁致詞表示，對於早產、急產，還有罹患先天性疾病的新生兒來說，除了專業的醫療照護，醫療設備的支持更是不可或缺，而重症加護型新生兒保溫箱更是守護新生兒生命的保護傘。

新竹馬偕兒醫新生兒科主任宋聿翔透過新聞資料指出，早產兒因全身器官都尚未發育成熟，身體十分脆弱，重症加護型新生兒保溫箱的空間大，還有加濕功能，可以大幅降低失溫與水分散失的風險，增加新生兒存活機會並減少早產後遺症。（編輯：李錫璋）1111216