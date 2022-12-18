澎湖小內閣公布 陳光復：老幹新枝 為澎湖做對的事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣長當選人陳光復今天公布小內閣人事，4名政務官為副縣長林皆興、建設處長賴碧瑩、社會處長桂祥晟與行政處長陳鈺雲，並新聘郭持吾為社區大學校長，加入縣府團隊。

縣府一級主管中，則小幅微調，其中參議蔡淇賢升任秘書長、陳淑娟調任衛生局長、楊書舜調任環保局長，原環保局長陳高樑調任農漁局長，其餘局處主管都留任。

陳光復表示，尊重文官體系，引進新人，希望老幹新枝，借重優秀人才的經驗與專業，注入新血帶來創新與改變，為澎湖做對的事，未來4年，新團隊將努力不懈，定讓澎湖幸福成功達陣。

新任副縣長林皆興為陳光復上一任縣長時的副手，現任義守大學觀光餐旅學院院長。新任秘書長蔡淇賢台灣海洋大學河海工程碩士，歷任澎湖風景區管理處技正、澎湖縣建設處與工務處長。2人將襄助陳光復推動澎湖縣政。

新任建設處長賴碧瑩，台大建築與城鄉所博士，現任屏東大學教授，目前是多個縣市的都市計畫委員，陳光復延攬出任，借重在都市計畫、區段徵收、社會住宅等專長，推動澎湖社會合宜住宅及都市計畫，打造宜居幸福的島嶼，最為引人注目。

陳光復同時啟用擁有台大法律系、法國巴黎第二大學碩士的桂祥晟與澎湖科大碩士的陳鈺雲2名在地青年，分別任社會與行政處長，為縣府團隊帶來一番新氣象。

至於，澎湖社區大學校長，陳光復邀請擁有德國布萊梅大學人文科學博士的澎湖女婿郭持吾出任，未來強化社區大學功能，達到協助鄉親生活、生涯、職涯的發展目標。（編輯：黃世雅）1111218