「屏東聖誕節」用泡泡模擬下雪 民眾如置身雪國

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）寒流來襲，屏東氣溫僅攝氏15度，正在屏東公園舉辦的「屏東聖誕節」，每逢週末假日都會有「雪廳降花」下雪活動，在充滿寒意夜空下，民眾宛如置身雪國，更有耶誕氛圍。

「屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題，打造16個超浪漫絕美燈飾，及設置5大特色打卡區，讓民眾不用出國就能體驗雪白耶誕氣息。自11月11日在屏東公園點燈後，吸引許多民眾參觀拍照，每週有將近2萬人次人潮參觀。

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週末假日受到寒流南下影響，屏東也感受到這股冷氣團，民眾紛紛加穿保暖外套，穿著冬季映景服飾，縣政府以噴灑泡泡方式模擬下雪動態，綿密的泡泡從空中緩緩飄下，就宛如雪景般。讓民眾在打造的雪廳中感受夜空漫漫飄雪，冷冷天氣，搭配著國境之南的耶誕燈飾美景，不禁令人直呼「好像在國外過耶誕節」。

屏東縣政府傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，「屏東聖誕節」系列活動「聖誕老人環遊世界-集章活動」、「聖誕老人互動、合影、發糖果」及「雪廳降花」等，在耶誕節週末及元旦連假持續舉行，直到明年的1月2日。（編輯：黃世雅）1111218